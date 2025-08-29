この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、住宅ローンのプロである日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「自営業で年収に波があります。住宅ローン審査での注意点は?」です。
住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「自営業で年収に波があります。住宅ローン審査での注意点は?」
自営業で年収に波があるため、住宅ローン審査に不安があります。どのような点に気を付けながら、住宅ローンを選んでいけばいいですか?
日本住宅ローン株式会社の回答
年収が安定していない場合、通常よりも厳しい基準での審査・融資条件となる場合があります。自営業の場合は、確定申告書や決算書など様々な書類の提出が求められるケースがあります。必要となる書類を事前に確認した上で、いつでも提出できるよう準備をしておくとよいと思います。
ただし、住宅ローンの審査は年収や職業だけでなく、物件の担保価値等を含めた総合的判断になりますので、まずは金融機関にご相談いただくことをおすすめします。当社でも開業して間もない方、転職したばかりの方、パート・アルバイトの方など、幅広いお客様にご融資をさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
事前に準備しておきたいポイントとしては、ゆとりある返済計画を考えることです。住宅ローンは長期間の返済になりますので、事業の方向性や成長性等を鑑みながら、安心して返済を継続していけるように計画していくことが重要になります。
日本住宅ローン株式会社
