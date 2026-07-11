この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「今後さらに金利が上がる可能性を考えると、変動金利を選ぶ人は減っていくのでしょうか?」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローン、固定金利を選ぶ人は増えている?」

これまでは「住宅ローンは変動金利を選ぶ人が多い」という印象がありました。ただ、最近は日銀の政策変更や金利上昇のニュースも増えており、今後は固定金利を選ぶ人が増えていくのではないかと感じています。実際、最近の相談現場では、金利タイプに対する考え方に変化は出ているのでしょうか?

日本住宅ローン株式会社の回答

これまでは、固定金利に比べて金利が低いという理由から、多くの方が変動金利をご選択されてきました。しかしながら、現在は金利上昇局面を迎え、「今」の返済額が低くても、「今後」も低いかという点については不確実性が増しています。

そのため、結婚・出産・介護などによるライフプランの変化を想定した場合、借入時に返済額が確定し、将来も金利上昇の心配がない、全期間固定金利を選択する流れが強まっていくのではないかと考えられます。

一方、家計に十分な余裕がある方や、繰り上げ返済を計画的に進めるご予定がある方などは、今後も変動金利が選択肢になるかと思われます。

いずれにせよ、先の見えない金利情勢だからこそ、ご自身のライフプランに合わせた住宅ローンを選択していくことが非常に重要となります。