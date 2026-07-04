この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「変動金利を選んでいますが、“5年ルール”“125％ルール”を最近知りました。返済額は本当に急に上がらないのでしょうか?」です。
住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「変動金利の5年ルール・125％ルールとは?」
住宅ローンは変動金利を選びました。最近になって“5年ルール”や“125％ルール”という言葉を知ったのですが、内容を見てもいまいち理解できていません。「返済額は急には上がらない」と聞く一方で、金利上昇リスクについて不安も感じています。変動金利を利用する際は、どのような点に注意しておくべきなのでしょうか？
日本住宅ローン株式会社の回答
“5年ルール”や“125％ルール”は、どちらも毎月の返済額の急激な上昇を抑えるための仕組みです。そのため、金利が上昇した場合でも、毎月の返済額はすぐには上がりません。
ただし、ここで注意したいのは、毎月の返済額の上昇が抑えられることと、金利上昇の影響がなくなることは別だという点です。
一般的に、“5年ルール”は金利が見直されても、毎月の返済額はすぐには変わらず、一定期間据え置かれる仕組みです。また、“125％ルール”は、毎月の返済額が見直される際に、前回の返済額の1.25倍までに抑える仕組みです。
こうした仕組みがあることで、毎月の返済額の急激な上昇は避けることができますが、その一方で、返済額に占める利息の返済割合は増え、肝心の元金の返済が想像以上に進まない状態となります。つまり、目先の返済額が急に上がらないからといって、将来の負担が軽くなっているわけではないのです。
そのため、“急に上がらないから安心”と考えるのではなく、金利が上昇した場合に家計へどのような影響が出るか、しっかりシミュレーションをしておくことをおすすめいたします。
日本住宅ローン株式会社
日本住宅ローン株式会社は、日本を代表する大手ハウスメーカー4社と大手金融機関が共同で出資した住宅ローンを中心に取り扱う金融機関。全期間固定金利である【フラット35】を中心として、様々なローン商品を展開。特に、【フラット35】保証型商品においては、業界初となる借入期間40年(通常は35年)の「フラット極40」を開発。さらに、同商品を活用し、2年後以降いつでも無料で変動金利に切り替えることができる「2年待てるローン」を提供するなど、先進的な取り組みを数多く実施している。また、住宅金融支援機構(旧：住宅金融公庫)が提供するシニア向け商品「リ・バース60」をいち早く取り入れ、「MCJご自宅活用ローン"家の恩返し"」（新築）（借換＋リフォーム）として提供しており、取扱実績はNo.1を誇る。
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