この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「変動金利を選んでいますが、“5年ルール”“125％ルール”を最近知りました。返済額は本当に急に上がらないのでしょうか?」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「変動金利の5年ルール・125％ルールとは?」

住宅ローンは変動金利を選びました。最近になって“5年ルール”や“125％ルール”という言葉を知ったのですが、内容を見てもいまいち理解できていません。「返済額は急には上がらない」と聞く一方で、金利上昇リスクについて不安も感じています。変動金利を利用する際は、どのような点に注意しておくべきなのでしょうか？

日本住宅ローン株式会社の回答

“5年ルール”や“125％ルール”は、どちらも毎月の返済額の急激な上昇を抑えるための仕組みです。そのため、金利が上昇した場合でも、毎月の返済額はすぐには上がりません。

ただし、ここで注意したいのは、毎月の返済額の上昇が抑えられることと、金利上昇の影響がなくなることは別だという点です。

一般的に、“5年ルール”は金利が見直されても、毎月の返済額はすぐには変わらず、一定期間据え置かれる仕組みです。また、“125％ルール”は、毎月の返済額が見直される際に、前回の返済額の1.25倍までに抑える仕組みです。

こうした仕組みがあることで、毎月の返済額の急激な上昇は避けることができますが、その一方で、返済額に占める利息の返済割合は増え、肝心の元金の返済が想像以上に進まない状態となります。つまり、目先の返済額が急に上がらないからといって、将来の負担が軽くなっているわけではないのです。

そのため、“急に上がらないから安心”と考えるのではなく、金利が上昇した場合に家計へどのような影響が出るか、しっかりシミュレーションをしておくことをおすすめいたします。