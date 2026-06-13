この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローンを借り換える場合、変動→固定だけでなく、“固定→固定”で見直す人もいるのでしょうか?」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「固定金利から固定金利に借り換える人もいる?」

住宅ローンの借り換えというと、「変動金利から固定金利へ変更する」というイメージがあります。一方で、最近は固定金利同士で借り換えを検討するケースもあると聞きました。実際、固定→固定で借り換えを行う人はいるのでしょうか。また、どのような理由や考え方で見直しを行うケースが多いのでしょうか?

日本住宅ローン株式会社の回答

固定金利から固定金利への借り換えをされるお客様もいらっしゃいます。代表的な例としては、当初借入時の固定金利の金利よりも、現在の金利が低いということで借り換えをされるパターンです。

そのほかにも、団体信用生命保険や返済期間などを、よりご自身のライフプランに合ったローンに見直したいと考え、借り換えをされるお客様もいらっしゃいます。当社においても、お客様のニーズの多いがん団信や、最長40年借り入れできる全期間固定金利の「フラット極40」を多くの方にご利用いただいています。

借り換えをご検討される際は、金利の低さだけではなく、ご自身のライフプランに合ったローン商品をご選択いただくことも大切です。