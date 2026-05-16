この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「災害リスクが気になる地域で家を買う場合、住宅ローンで注意すべきポイントは？」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「災害リスクが気になる地域で家を買う場合、住宅ローンで注意すべき点は?」

住んでいる地域は、災害リスクが考えられる場所です。ここで住宅を購入する際、住宅ローンで注意すべきポイントはありますか？

日本住宅ローン株式会社の回答

まず災害リスクが高い地域においては、担保価値に影響があるため、通常よりも住宅ローンの融資が受けにくくなる可能性があります。また、仮に融資を受けられた場合でも、融資金利が通常より高い場合や、フラット35の金利引き下げ制度の対象外となる場合もあります。事前に購入を検討している地域が、どのように区分けされているのかを確認しておくことをおすすめいたします。

また、災害リスクが高い地域は住宅価格が周辺よりも割安に購入できる場合がありますが、火災保険・地震保険の保険料が高くなったり、災害時の修繕費用が想定よりも高くなったりする可能性があることも考慮しなければいけません。

あらかじめこれらのリスクを想定した上で、住宅選びをすることが大切です。