この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「中古住宅を購入してリフォームしたい、住宅ローンの注意点は？」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「中古住宅を購入してリフォームしたい、住宅ローンの注意点は？」

リフォームを想定して中古住宅を購入する人が増えていると聞きました。新築住宅を購入するのと比較して、注意したいポイントはありますか？住宅ローンの設計についても知りたいです。

日本住宅ローン株式会社の回答

中古住宅を購入、その後リフォームを実施する場合、一般的にローンは別々となってしまうため、手続きが煩雑であることや、リフォーム部分のローン金利は高めになり、借入期間も短くなることがあります。

また、住宅購入時のローン返済はリフォーム完了前から始まってしまいます。リフォーム期間中は今の住宅から引っ越しができないため、家賃と住宅ローンの二重返済が発生してしまうことから、一時的な負担が重くのしかかってくる場合もございます。

その点、当社では中古住宅の購入からリフォーム資金まで1つの住宅ローンとして、ご融資できるスマート分割融資をご準備しており、大変好評いただいております。

リフォーム部分は住宅ローンの金利と同じで、借入期間も住宅ローンと同じ期間となります。また、リフォーム完工後に返済開始となるため、家賃との二重返済が発生することはありません。

中古住宅＋リフォームのローン設計は金融機関ごとに異なるため、購入前に取り扱いを確認したうえで計画を進めていくことをおすすめいたします。