この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「日銀の金融政策変更で金利が上がっています。今から家を買うのは遅い?」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「日銀の金融政策変更で金利が上がっています。今から家を買うのは遅い？」

日銀の金融政策変更で住宅ローンの変動金利が上昇中です。住宅購入を考えていますが、もう遅いでしょうか？

日本住宅ローン株式会社の回答

日本銀行の金融政策によって、現在は金利上昇局面を迎えていますが、決して遅いとは限りません。

まず一般的に住宅を購入される方は「立地・広さ・環境」など生活の満足度が上がります。さらに、住宅を一つの資産として考える方もいらっしゃいます。

そのうえで、頭金や貯蓄が一定程度ある場合は、住宅購入を前向きに検討しても良いのではないでしょうか。

とはいえ、住宅ローンの金利が与える返済額の影響は決して無視できないものです。そのため、最近では固定金利を選ばれるお客様が増えているのも事実です。

当社では、全期間固定金利の2年待てるローン(フラット極40)をリリースしており、金利上昇局面の今、多くのお客様にご利用いただいております。

金利環境だけで結論を決めず、お客様自身のライフプランに応じた住宅購入を検討していくことが大切です。