この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「物価高で生活費も上昇、住宅ローンの返済計画はどのように見直したらいい？」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「物価高で生活費も上昇、住宅ローンの返済計画はどのように見直したらいい？」

物価高・生活費上昇が続く中で、住宅ローンの返済計画は見直した方がいいでしょうか？

日本住宅ローン株式会社の回答

物価高・生活費上昇が続いている現状において、住宅ローン返済で生活を圧迫してしまう前に、ぜひ一度見直していただくことをおすすめいたします。

特に計画的な繰り上げ返済を予定されていた場合は、このような状況ですので、思わぬ出費でも対応できるように、一時的に返済計画を見直し、通常よりも現金確保していくなどの検討は必要になります。

ただし、最近では日銀政策の変更に伴い、変動金利の金利が上昇していることから、想定よりも住宅ローン返済負担が大きくなったというお声もあります。より返済負担が大きくならないように、当社では以前よりも全期間固定金利(フラット極40)への借換のご相談・お申し込みが増えているのが現状です。

物価高・生活費上昇に関わらず、住宅ローン返済を含めた生活費用の定期的な見直しは今後のライフプランを考える上でも大切なことですので、ぜひ検討していただければと思います。