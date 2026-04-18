この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローン返済中に住み替えたくなった場合、何から考えるべきか？」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローン返済中に住み替えたくなった場合、何から考えたらいい？」

計画を立てて住宅ローン返済中でしたが、家族の都合で、住み替えを検討中です。まず、何から手をつけて考えたらよいでしょうか。

日本住宅ローン株式会社の回答

まず、住み替えを検討されている場合は、現在の住宅ローンをどのようにしていくかを考えなければいけません。住宅ローンを繰上完済する前提で現居を売却する場合は、売却額が住宅ローン残高を下回る可能性もあるため、想定よりも手元資金が必要となる可能性があります。

金融機関によっては、住み替え後の売却でも問題ないケースがありますが、新たな住宅ローンとの二重返済が続く期間があることから、この場合も手元資金を確保しておくことが大切です。