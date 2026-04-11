この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローンを組む前に、家計で必ず確認しておくべき固定費は?」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローンを組む前に、家計で必ず確認しておくべき固定費は?」

住宅ローンを組む前に、家計で必ず確認しておくべき固定費はありますか?

日本住宅ローン株式会社の回答

住宅を購入すると毎年固定資産税・都市計画税に加えて、将来的には住宅の修繕費用（マンションの場合は、管理費・修繕積立金）などが必要になってきます。

また、固定ではないものの、家族構成などの変化によっては教育・子育て資金などが別途必要となる場合もあります。

今後のライフプランを想定しながら、無理のない借入金額を決めていくことが大切です。