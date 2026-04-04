この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローンを組むとき、貯金はどれくらい残しておくべき？」です。
住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローンを組みます。貯金はどれくらい残せば大丈夫でしょうか？」
住宅を購入するにあたって、住宅ローンを組みます。新しい生活のために使う費用も準備しなくてはいけません。貯金はいくらぐらい残しておけば安心でしょう?
日本住宅ローン株式会社の回答
住宅を購入する際は、頭金のほかにも、家具・家電費用、引っ越し費用、火災保険や固定資産税などの費用が必要となり、あらかじめ想定したよりも費用が発生する場合もあります。
住宅取得に関わる諸費用は住宅ローンに組み込めるものもございますが、中には組み込むことができないものもあるので、この場合は手元資金から支払う必要があります。
また、住宅ローンに頭金を多く入れることによって、住宅ローンの借入金額が減るため、月々の返済負担は軽くなりますが、返済期間中の予定外の出費も想定しておく必要があります。
住宅購入後も将来のイベントを想定したうえで、あらかじめ必要となる貯金を計算しながら計画を進めていくことが大切です。
日本住宅ローン株式会社
日本住宅ローン株式会社は、日本を代表する大手ハウスメーカー4社と大手金融機関が共同で出資した住宅ローンを中心に取り扱う金融機関。全期間固定金利である【フラット35】を中心として、様々なローン商品を展開。特に、【フラット35】保証型商品においては、業界初となる借入期間40年(通常は35年)の「フラット極40」を開発。さらに、同商品を活用し、2年後以降いつでも無料で変動金利に切り替えることができる「2年待てるローン」を提供するなど、先進的な取り組みを数多く実施している。また、住宅金融支援機構(旧：住宅金融公庫)が提供するシニア向け商品「リ・バース60」をいち早く取り入れ、「MCJご自宅活用ローン"家の恩返し"」（新築）（借換＋リフォーム）として提供しており、取扱実績はNo.1を誇る。
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