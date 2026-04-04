この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローンを組むとき、貯金はどれくらい残しておくべき？」です。

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住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローンを組みます。貯金はどれくらい残せば大丈夫でしょうか？」

住宅を購入するにあたって、住宅ローンを組みます。新しい生活のために使う費用も準備しなくてはいけません。貯金はいくらぐらい残しておけば安心でしょう?

日本住宅ローン株式会社の回答

住宅を購入する際は、頭金のほかにも、家具・家電費用、引っ越し費用、火災保険や固定資産税などの費用が必要となり、あらかじめ想定したよりも費用が発生する場合もあります。

住宅取得に関わる諸費用は住宅ローンに組み込めるものもございますが、中には組み込むことができないものもあるので、この場合は手元資金から支払う必要があります。

また、住宅ローンに頭金を多く入れることによって、住宅ローンの借入金額が減るため、月々の返済負担は軽くなりますが、返済期間中の予定外の出費も想定しておく必要があります。

住宅購入後も将来のイベントを想定したうえで、あらかじめ必要となる貯金を計算しながら計画を進めていくことが大切です。