この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは、30代女性「頭金が少なくても家を買える? 単身女性ならではの注意点や制度を知りたい」です。

住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「30代女性・頭金が少なくても家を買える?」

30代・単身女性「頭金が少なくても家を購入することはできますか? 単身女性ならではの注意点や制度を知りたいです」

日本住宅ローン株式会社の回答

頭金が少ない場合でも、住宅ローンをご利用いただくことは可能ですが、気を付けたいポイントが大きく2つございます。

まず1つ目は、住宅購入代金を借入することができたとしても、家具や引っ越しにかかる費用など、様々な諸経費が発生することです。想像していたよりも出費が嵩んでしまうこともございますので、事前に計画を立てておくことが大切です。

2つ目は、物件価格から見た融資割合が高いと、住宅ローン金利が高く設定される場合があることです。さらに、おひとりでのご返済となりますと、予期せぬ事態でご返済が難しくなるという場合もあるかもしれません。そのため、一定の貯蓄を確保しておくことは重要です。また、特に現在は金利上昇局面を迎えているため、変動金利型の住宅ローンをご利用いただいた場合は、金利上昇により返済金額が上昇していくことも想定しておく必要があります。

当社では、働く女性を応援するキャンペーンとして、「MCJ KOMACHI」を実施中です。このキャンペーンを利用することにより、MCJ変動ローンの手数料を無料（お借入れ額の2.2％→０円）とさせていただくことに加え、お客様への提示金利から、さらに▲0.20%の金利引下げを実施いたします。

その他にも現在は金利上昇局面ですので、全期間固定金利の住宅ローンの需要も大変高くなってきています。このような状況下では、より一層ライフプランに合わせた住宅ローン選びが大切になってきますので、比較検討していくことが大切です。