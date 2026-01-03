この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「中古物件購入代金＋リフォーム費用を借りたい。住宅ローンをどのように組めばいい?」です。

画像はイメージ

住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「中古物件購入代金＋リフォーム費用を借りたい。住宅ローンをどのように組めばいい?」

現在30代、中古マンションの購入を検討しています。物件の購入代金とリフォーム費用を借りたいのですが、住宅ローンはどのように組めばいいですか?

日本住宅ローン株式会社の回答

住宅購入代金とリフォーム代金を一体でお借入いただく場合、一般的にリフォーム代金はリフォーム専用ローンでの借入となり、通常の住宅ローンよりも金利が高く設定されているケースが多いです。一部金融機関では、中古物件購入代金とリフォーム費用を1本のローンで借入できる一体型ローンの取り扱いがありますので、おすすめです。

当社でご用意している「先行融資プラン」では、住宅購入代金とリフォーム代金を一体でお借入れいただけるほか、申込当初に最大借入可能額をお示しできます。また、住宅の引き渡し時にリフォーム業者と仕様を確定する必要はなく、最大借入可能額の範囲内でリフォーム予算の増額も後から可能です。さらに、ローンの返済はリフォーム代金も含めた最終金融資実行後となりますので、家賃と住宅ローンの二重払いの心配がなく、中古物件購入とリフォームを同時にご希望されるお客様からご好評いただいております。

中古物件ご購入の場合は住宅ローン関連のスケジュールがタイトになりがちですが、ぜひ様々な金融機関を比較していただき、ご自身にあったプランをご選択いただくことをおすすめいたします。