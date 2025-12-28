この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「転職したばかりでも住宅ローンの申込はできる?」です。

画像はイメージ

住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「転職したばかりでも住宅ローンの申込はできる?」

20代後半の会社員です。最近転職したばかりなのですが、住宅ローンの申し込みはできますか?

日本住宅ローン株式会社の回答

金融機関によって条件は異なりますが、転職したばかりの方であっても、住宅ローンのお申し込みは可能です。ただし、転職直後の方には、給与明細や給与証明書等の追加書類を求められる場合があります。そのため、住宅ローンをお申込みされる場合には、余裕をもったスケジュールをおすすめいたします。

なお、当社では転職したばかりの方であっても、1回以上の給与支払い実績があればお申し込みいただくことができます。また、転職後の給与実績をもとに年間収入を算定した上で、借入可能額が決まっていくため、見通しも立てやすいのが特徴です。

ご注意いただきたい点として、金融機関によって、転職直後の場合、継続性の観点から融資金利が通常よりも高く設定される場合がございます。一方、住宅金融支援機構が提供する全期間固定金利の商品【フラット３５】は、職業や転職時期等に関わらず、金利は一律となっていますので、比較検討していただくと良いかと思います。

当社では全期間固定金利・変動金利ともに商品としてのお取り扱いがございますので、お気軽にご相談いただければと思います。