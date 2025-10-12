自由になりたい、子どもを守りたい。夫に苦しむ妻たちは、家庭に閉じ込められ、声なき声で叫び続けていた。必然か偶然か―「ある場所に導かれた妻たちは、運命を逆転させることができる」―そんな噂があるという……
『モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか?』(シナリオ・かうち、作画・黒野ナツ子、カバーイラスト・NLLE/KADOKAWA)より一部をご紹介します。
『モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか?』(シナリオ・かうち、作画・黒野ナツ子、カバーイラスト・NLLE/KADOKAWA)
夫を“社会的に解体”する。あなたは信じますか? この究極の逆転劇を―。
case1 さよなら、"永遠の独身気取り"夫!
case2 #ハイスペ夫の不倫修羅場パーティー
case3 「パパは部長じゃない!?」学歴マウント社内ニート(前編)
