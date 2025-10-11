自由になりたい、子どもを守りたい。夫に苦しむ妻たちは、家庭に閉じ込められ、声なき声で叫び続けていた。必然か偶然か―「ある場所に導かれた妻たちは、運命を逆転させることができる」―そんな噂があるという……

『モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか?』(シナリオ・かうち、作画・黒野ナツ子、カバーイラスト・NLLE/KADOKAWA)より一部をご紹介します。

⇒前回のお話を読む

⇒1話からイッキ読みする

次回、続きます。

『モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか?』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。