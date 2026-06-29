ミスタードーナツで期間限定販売されている人気商品「もっちゅりん」。

SNSでも話題になり、「どの味が一番おいしいの？」と気になっている人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、実際にもっちゅりんを食べた方を対象にアンケートを実施。現在販売中の「きなこ・みたらし・いちご」の3種について、人気ランキングをまとめました。

「もっちゅりん」とは? 話題の“もっちゅり食感”ドーナツ

「もっちゅりん」とは、ミスタードーナツが2025年の55周年を記念して発売したドーナツで、2026年は6月3日より再販されています。

最大の特徴は、もちもち＋やわらかさが同時に楽しめる“もっちゅり食感”。

お餅のような弾力と、ドーナツのふんわり感が合わさった独特の食感で、一度食べるとハマってしまう人も少なくないようです。

発売時には売り切れが続出し、予約に長時間待ちが出るほどの人気商品となっています。

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「もっちゅりん」を食べたことがある人の割合は?

今回は、20〜59歳の男女500人を対象にアンケートを実施。実際に「もっちゅりん」を食べたことがあるかを聞いてみたところ、結果は以下のようになりました。

食べたことがある…40.3%

食べたことがない…59.7%

食べたことがある人は約4割にとどまり、半数以上の人がまだ食べたことがない状況となっています。

売り切れの多い人気商品ということもあり、食べたくてもまだ買えていない人も多いのかもしれませんね。

▼実際に食べてみた感想はこちら

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【2026年】「もっちゅりん」人気ランキング

次に、実際に「もっちゅりん」を食べた人へのアンケート結果をもとに、人気フレーバーをランキング形式でまとめました。

順位 フレーバー 割合 1位 きなこ 38.6% 2位 いちご 34.2% 3位 みたらし 27.2%

実際に食べた人の中では、「きなこ」が最も人気という結果に。一方で、いちごとみたらしも票が割れており、好みによって評価が分かれることが分かります。

ここからは各フレーバーが選ばれた理由を詳しく見ていきましょう。

第1位：きなこ(38.6%)

昨年に引き続き販売されている「もっちゅりんきなこ」は、香ばしい風味と優しい甘さが特徴。

シンプルな味わいだからこそ、もっちゅりん最大の魅力である“もっちゅり食感”をしっかり楽しめるのがポイントです。

「きなこの香ばしさが生地とよく合う」「もともときなこが好き」といった声が多く、味と食感の相性の良さに支持が集まった結果、1位となりました。

「もっちり感のパン生地ときなこが絶妙にマッチする」(男性・55歳)

「シンプルで飽きがこないから」(男性・42歳)

「懐かしい味がしておいしかった」(男性・58歳)

「もともときなこが大好きだったのもあり、ハマりました。5個はいける」(女性・48歳)

「どれもおいしかったけど、きなこの香ばしさがより食欲をそそる」(女性・44歳)

第2位：いちご(34.2%)

今年から販売された新作「もっちゅりんいちご」は、甘さの中にほどよい酸味が感じられる、さっぱりとした味わいが特徴です。

実際の商品はいちごフィリングやクリームが使われており、ドーナツというより“デザート感覚”で楽しめる贅沢な仕上がりになっています。

もっちゅりん特有のもちもち食感にいちごの甘酸っぱさが合わさり、「酸味がちょうどいい」「爽やかで食べやすい」といった声が多く見られました。

「いちごの酸味がちょうどよかったから」(女性・51歳)

「香りと食感がとてもユニークだった」(男性・59歳)

「生クリームといちごの組み合わせが癖になる」(女性・40歳)

「いちごの爽やかな感じがよかった」(女性・47歳)

「お餅のような生地に甘酸っぱいいちごのフレーバーが合っている」(女性・40歳)

第3位：みたらし(27.2%)

昨年に引き続き販売されている「もっちゅりんみたらし」は、甘じょっぱいタレが特徴の和風フレーバーです。

実際の味わいも「みたらし団子」に近く、ドーナツでありながら和スイーツ感が強いのが大きな魅力。

「甘さ控えめで食べやすい」「ドーナツでは珍しい味」といった声が多く見られ、他のフレーバーにはない独特さが評価されている傾向にありました。

「甘じょっぱくて癖になる味でおいしかった」(女性・41歳)

「甘さが控えめでおいしい」(女性・38歳)



「ドーナツでみたらし味は珍しいから」(男性・53歳)

「みたらしの甘じょっぱさと、生地のもっちり感の組み合わせがよかった」(男性・46歳)

「お団子感覚で食べられるのが新たな発見でした」(男性・58歳)

もっちゅりんはどれがおすすめ? タイプ別に紹介

今回のランキングではきなこが1位となりましたが、フレーバーごとに味の特徴が大きく異なるため、好みに合わせて選ぶのがおすすめです。

特に、アンケートの自由回答を踏まえると、次のような基準で選んでみると良いかもしれません。

シンプルな味や食感を楽しみたい人 → きなこ



さっぱりした甘さが好きな人 → いちご



甘じょっぱい和スイーツが好きな人 → みたらし



もちろん3種類全てを食べ比べてみるのもアリ。それぞれに異なる魅力があるため、気分や好みに合わせて選べば、どのフレーバーでも満足できるでしょう。

一度は食べてみたい人気ドーナツ「もっちゅりん」

もっちゅりんは、もちもちでもふわふわでもない独特の“もっちゅり食感”が楽しめる、ミスタードーナツの期間限定商品です。

今回のアンケートでは、きなこ・いちご・みたらしの3種類全てに支持が集まり、どれか一つが圧倒的に優れているというよりは、好みによって評価が分かれる結果となりました。

それぞれに違った魅力があるため、気になるフレーバーから試してみるのはもちろん、迷ったらぜひ食べ比べて、自分のお気に入りを見つけてみてください。

また、もっちゅりんは非常に人気が高く、売り切れや販売時間の制限がある場合もあるため注意が必要です。店舗によって販売状況が異なるほか、ネットオーダーが利用できないタイミングもあるため、事前に情報をチェックしておくのがおすすめですよ。

調査時期: 2026年6月17日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 20～59歳男女500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

