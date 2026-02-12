ファンだけではなく、世間の人たちの心も幸せな気分にしてくれる芸能人の結婚。2023年もファンから温かく祝福されたハッピーウエディングから、世間をあっと驚かせたサプライズ婚まで、数多くの結婚ニュースが流れている。そんなおめでたい話題を月別にまとめました。

2023年に結婚した芸能人の情報をまとめて紹介

2023年に結婚発表した芸能・著名人（月ごと）

1月に結婚した芸能人

綾野剛＆佐久間由衣 / GENERATIONS from EXILE TRIBE・片寄涼太＆土屋太鳳 / アンガールズ・田中卓志 / Kis-My-Ft2・横尾渉

【1日】

綾野剛&佐久間由衣、結婚を発表「かけがえのない存在」「心の道しるべのような存在」

俳優の綾野剛と女優の佐久間由衣が結婚を発表。綾野は長い交流を通じ互いが大切な存在になったと述べ、伴侶としても役者としても努力すると決意を示した。佐久間は綾野の真摯な姿勢への尊敬が大きな支えたい気持ちに育ったと語り、共に歩める幸せと今後の仕事への意欲を伝えた。

片寄涼太&土屋太鳳、結婚と第1子妊娠を発表「この奇跡を大切に育みながら」

GENERATIONS・片寄涼太と女優・土屋太鳳が結婚と妊娠を発表。互いを誠実な相談相手として尊敬し合い、絆を深めてきたと説明。昨年末に新たな命の芽生えを知り、愛情をもって育みながら共に歩んでいく決意を示し、温かい見守りを求めた。

【22日】

アンガールズ田中、一般女性との結婚発表 元日にプロポーズし1月22日入籍

田中卓志

お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が、26日配信のニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピン』にて、一般女性との結婚を発表した。

【26日】

横尾渉、ラジオで結婚報告「改めまして…」 メンバーにも感謝

Kis-My-Ft2の横尾渉が、1日深夜に放送されたラジオ番組『Kis-My-Ft2 キスマイRadio』(文化放送/毎週水曜24:05～24:30)に出演し、自身の結婚について改めて報告した。

2月に結婚した芸能人

小出恵介

【8日】

小出恵介、一般女性とNYで結婚「世界的な危機の中を共に支え合いながら」

小出恵介

俳優の小出恵介が8日、公式サイトを通じ、1月に一般女性と結婚したことを発表した。

3月に結婚した芸能人

中村倫也＆水卜麻美

【25日】

中村倫也＆日テレ水卜麻美アナが結婚「地に足をつけ精進して参ります」

俳優の中村倫也と日本テレビの水卜麻美アナウンサーが25日、結婚したことを発表した。

5月に結婚した芸能人

中条あやみ

【1日】

中条あやみ、結婚を発表「初めて出会った時から安心感」「楽しく温かい家庭を」

女優の中条あやみ(26)が1日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。

6月に結婚した芸能人

足立梨花＆HANDSIGN・TATSU

【26日】

足立梨花、TATSUと2ショット結婚会見「苗字が変わって実感」 手話交え挨拶

タレントの足立梨花(30)とボーカル＆手話パフォーマーユニット・HANDSIGNのTATSU(年齢非公表)が26日、結婚したことを発表。同日都内で2人そろって会見を行った。

7月に結婚した芸能人

小松彩夏

【23日】

小松彩夏、結婚を発表 北川景子ら“セーラー戦士”も祝福「我が事のように…」

女優の小松彩夏が23日、SNSを更新し、一般男性と結婚したことを発表した。

8月に結婚した芸能人

藤田ニコル＆稲葉友 / サスペンダーズ・依藤たかゆき / 真木よう子

【4日】

藤田ニコル&稲葉友、結婚発表 ニコル25歳の誕生日に稲葉からプロポーズ

タレントでモデルの藤田ニコル(25)と俳優の稲葉友(30)が4日、それぞれのSNSを更新し、結婚を発表した。

サスペンダーズ依藤、ラジオで結婚発表 突然の報告に相方・古川も驚き

お笑いコンビ・サスペンダーズの依藤たかゆきが、4日放送のTBSラジオ『マイナビLaughter Night サスペンダーズの馬場歩き』(毎週金曜24:30〜)にて、結婚を発表した。

【26日】

真木よう子、事実婚を発表「契約云々は面倒なので…」 指輪写真をSNSに投稿

真木よう子

女優の真木よう子(40)が26日、インスタグラムを通じ、事実婚を発表した。

9月に結婚した芸能人

桜庭ななみ

【1日】

桜庭ななみ「結婚する運びとなりました」 お相手の一般男性は「心優しく…」

女優の桜庭ななみ(30)が1日、所属事務所のスウィートパワーを通じ、一般男性との結婚を発表した。

10月に結婚した芸能人

坂上忍

【27日】

坂上忍、9月下旬に結婚 『坂上どうぶつ王国』で発表＆妻に独占インタビュー

俳優の坂上忍が、9月下旬に結婚したことが明らかになった。

11月に結婚した芸能人

岩井勇気＆奥森皐月

【13日】

ハライチ岩井勇気、奥森皐月との結婚を発表「彼女の芯の強さと生き方に惚れ…」

お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気(37)が13日、所属事務所を通じて、タレントの奥森皐月(19)との結婚を発表した。

2023年に結婚して驚いた芸能・著名人

続いて、マイナビニュース会員を対象に「2023年に結婚を発表して驚いた芸能・著名人」についてのアンケートを実施し、ランキングとその結果をまとめた。

中村倫也 × 水卜麻美(36.9%) きゃりーぱみゅぱみゅ × 葉山奨之(11.3%) 綾野剛 × 佐久間由衣(10.6%) 土屋太鳳 × 片寄涼太(9.2%) 岩井勇気 × 奥森皐月(8.5%) 木村文乃 × 一般男性(5.7%) 藤田ニコル × 稲葉友(4.3%) せいや × 一般女性(3.5%) 新田真剣佑 × 一般女性(2.8%) Aimer× 飛内将大(1.4%) 眞栄田郷敦 × 一般女性(0.7%)

中村倫也さん×水卜麻美さん（36.9%）が圧倒的な支持を集めたほか、きゃりーぱみゅぱみゅさん×葉山奨之さん（11.3%）、綾野剛さん×佐久間由衣さん（10.6%）など、話題性の高いカップルが上位にランクインした。

1位：中村倫也 × 水卜麻美（36.9%）

＜読者コメント＞

「水卜アナはまだ先だと思っていたので驚きました」(男性・55歳)

「人気アナウンサーと俳優の結婚は意外だった」(男性・42歳)

「2人の接点を知らず意外で驚いた」(女性・58歳)

2位：きゃりーぱみゅぱみゅ × 葉山奨之（11.3%）

＜読者コメント＞

「妖精のような存在だったので結婚に驚いた」(男性・42歳)

「キャラクター性から結婚のイメージがなかった」(男性・38歳)

「意外な組み合わせだったので驚いた」(男性・68歳)

3位：綾野剛 × 佐久間由衣（10.6%）

＜読者コメント＞

「電撃発表だったため驚いた」(男性・47歳)

「年齢差に驚いたが美男美女でお似合い」(女性・47歳)

「結婚しないタイプだと思っていた」(女性・54歳)

：土屋太鳳 × 片寄涼太（9.2%）

＜読者コメント＞

「元日から驚いた」(女性・47歳)

「妊娠発表も同時で驚いた」(男性・73歳)

5位：岩井勇気 × 奥森皐月（8.5%）

＜読者コメント＞

「岩井さんに結婚のイメージがなかった」(男性・62歳)

「結婚しないタイプだと思っていた」(女性・53歳)

「年の差婚に驚いた」(男性・42歳)

6位：木村文乃 × 一般男性（5.7%）

＜読者コメント＞

「好きな女優で再婚だったから記憶に残っている」(男性・40歳)

「好きな女優だったので」(男性・56歳)

7位：藤田ニコル × 稲葉友（4.3%）

＜読者コメント＞

「結婚したことに驚いた」(男性・63歳)

「魅力的なカップルだと思う」(男性・62歳)

8位：せいや（霜降り明星）× 一般女性（3.5%）

＜読者コメント＞

「せいやさんが好きなので」(男性・54歳)

「まさか一般の方と結婚されるとは思わなかった」(男性・28歳)

「一般女性ということに驚いた」(男性・41歳)

2023年に結婚を発表して驚いた芸能・著名人についてアンケートを行ったところ、驚いた理由としては「予想していなかったから」「突然だったから」という声が最も多かった。

中でも、1位の中村倫也さんと水卜麻美さんは、交際の報道がほとんど出ていなかったこともあり、「うわさを知らなかった」「接点が想像できずびっくりした」という反応が目立った。2位のきゃりーぱみゅぱみゅさんと葉山奨之さんは、独自の世界観やキャラクターの印象が強いぶん、「結婚のイメージがなかった」という意見が多く、そのギャップが驚きにつながったようだ。

また、綾野剛さんと佐久間由衣さん、岩井勇気さんと奥森皐月さんなどにも、「電撃発表だった」「年齢差に驚いた」といったコメントが寄せられた。

全体として、2023年は“意外性”のある結婚が多く、そのサプライズ感が読者の印象に残ったようだ。

調査時期: 2026年1月29日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計304人(男性: 222人、女性:81人)

調査方法: インターネットログイン式アンケート