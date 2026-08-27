「どうか、俺と寝てくれないだろうか」――まさか、この前まで他人だった男の、添い寝妻になるなんて…。

男爵令嬢オデットの実家は多額の負債を抱えている。婚約している伯爵家の支援でなんとか成り立っていたが、突然婚約破棄されたことで路頭に迷ってしまうことに。借金を返済するために身売りの覚悟を決めたオデットだったが娼館にたどり着く前に悪漢に絡まれてしまって!?追いつめられたオデットの前に屈強な騎士様が駆けつけてくれて――!?

大人オトメ向け少女漫画レーベル「re:belle(リベル)」発、借金令嬢とコワモテ不眠騎士の添い寝から始まる!?契約婚ラブコメ『コワモテ騎士団長様の専属抱き枕になりました』(漫画：紫妲たかゆき、原作：マチバリ/CLAPコミックス)より一部をご紹介します。

⇒1話からイッキ読みする

第1話(1)

次回、続きます。

⇒1話からイッキ読みする

『コワモテ騎士団長様の専属抱き枕になりました』は、コミックシーモアほか主要電子書店にて好評配信中。気になった方はぜひチェックしてみてください。