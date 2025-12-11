「俺の、妻になってもらう」1人前の陶仙女となるため、人間界で徳を積む見習い仙女の桜桃香。ひょんなことから一文無しで借金を背負わされる羽目になった桃香の前に現れたのは、食堂の常連であった仙女より美しい男「陽伊鞘」。彼は後宮妃の御用聞きであり、桃香の莫大な借金を肩代わりしてくれると言って…!?

「コミックブリーゼ」にて連載中、『七十二候ノ国の後宮薬膳医～見習い陶仙女ですが、もふもふ達とお妃様の問題を解決します～』(漫画:ハマサキ 原作:江本マシメサ キャラクター原案:きのこ姫/キルタイムコミュニケーション)より、一部を抜粋してご紹介します。

