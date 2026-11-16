友達も家族もいない、ただただ職場と家を行き来するだけのおじさん"山岸遥"。ある日目を覚ますとそこは異世界。しかもなぜか、美少女ダークエルフになっていて……!?
『私の心はおじさんである』(漫画:うつぎ 原作:嶋野夕陽 キャラクラー原案:NAJI柳田/主婦と生活社)より、一部を抜粋してご紹介します。
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このつづきは、『私の心はおじさんである』(漫画:うつぎ 原作:嶋野夕陽 キャラクラー原案:NAJI柳田/主婦と生活社)にてお楽しみください!
『私の心はおじさんである』(漫画:うつぎ 原作:嶋野夕陽 キャラクラー原案:NAJI柳田/主婦と生活社)
友達も家族もいない、ただただ職場と家を行き来するだけのおじさん"山岸遥"。ある日目 を覚ますとそこは異世界。しかもなぜか、美少女ダークエルフになっていた！？ 無尽蔵の魔力に頑丈な体、なんでも出来る新たな人生を得たハルカだったが、中身がおじ さんの彼女（彼）に無双なんてできるはずもなく、いつまでもウジウジ考え込んでばかり …だったが、出会った仲間たちと冒険者としての活躍を通じ、徐々に変化が生まれてくる。 現世での人生を諦めたかけていたおじさんが、新たな世界と体で"心"を成長させていく–––– チートもあるけどハートフルな冒険譚！