友達も家族もいない、ただただ職場と家を行き来するだけのおじさん"山岸遥"。ある日目を覚ますとそこは異世界。しかもなぜか、美少女ダークエルフになっていて……!?

『私の心はおじさんである』(漫画:うつぎ 原作:嶋野夕陽 キャラクラー原案:NAJI柳田/主婦と生活社)より、一部を抜粋してご紹介します。

このつづきは、『私の心はおじさんである』(漫画:うつぎ 原作:嶋野夕陽 キャラクラー原案:NAJI柳田/主婦と生活社)にてお楽しみください!



