米国空軍は、Twelveと連携して、空気中のCO 2 からジェット燃料を作り出すことに成功した、そんなニュースが流れた。

米国空軍のプレスのタイトルでは、「The Air Force partners with Twelve, prove it’s possible to make jet fuel out of thin air」となっており、“薄い空気からジェット燃料を作り出すことが可能であることを証明した”というものになっている。この燃料は、「E-Jet」という。

ではこの燃料はどのようなものなのか、開発の狙いはどこにあるのか、今回はそんな話題について紹介したいと思う。

Twelveとは?

Twelveとは、米国のサンフランシスコに拠点を置く企業。自らを「Carbon Transformation company」と称している。つまり、直訳すると炭素変換会社。

CO 2 由来のさまざまなプロダクトを製造する技術を有する企業だ。炭素(C)の原子量は12。この12がTwelveの社名の由来なのだろうか。

E-Jetについては後述することにして、Twelveは他にどのような技術を有しているのか紹介したい。

まず、「CO2Made」という技術が挙げられる。空気中のCO 2 を水とともに電気分解して、COを生成する。そして、COとH 2 を合成することで、有機材料を製造する技術だ。

例えば、「CO2Made lenses」はアパレルブランド「PANGAIA」と連携することで、CO 2 からポリカーボネートのレンズを開発し、スタイリッシュなメガネを販売している。

他にもメルセデスと世界初となるCO 2 由来の自動車部品も開発したという。

TwelveとPANGAIAが開発したCO 2 由来のポリカーボネートレンズ(出典:Twelve)

他にも、アメリカ航空宇宙局(NASA)と共に、火星でのCO 2 の燃料化や空気の生成についての取り組みも実施しているようだ。

空気中のCO 2 からジェット燃料「E-Jet」とは?

E-Jetとは、空気中のCO 2 からジェット燃料を作る技術。CO2Madeと原理は同じであり、空気中のCO 2 を取り込み、触媒を使って水とともにCOに電気分解。そして、COとH 2 を合成させてジェット燃料を生成するというものだ。

実はこのような技術は、日本でも例えば東芝エネルギーシステムズらがCO 2 をCOに転換するCO 2 電解技術を用い、COと水素から液体燃料を合成するFT(フィッシャー・トロプシュ)合成技術と組み合わせて、ジェット燃料を製造する技術を有している。

これらのものとの技術面での詳細な相違点までは不明だが、では今回の米国空軍とTwelveの狙いはなんだろうか。

実は、世界の航空機は、年間12億トンのCO 2 を排出しているという。脱炭素を目指すため、飛行機を電化することがパッと思いつく代替策ではあるが、電力密度の観点から飛行機が大型化する方向に進むため、技術的に不可能もしくは最善策とはいえないという。

そこでCO 2 を由来とする燃料を開発し、石油などの化石燃料由来ではない燃料でCO 2 のリサイクル化を目指すというものだ。

もうひとつの狙いは、有事の面だ。有事において、水や燃料の輸送は、敵からの攻撃対象の1つとなっている点が挙げられるという。もし、遠隔地での物資調達において、これらの技術が可能となれば、メリットとなるだろう。

しかし、課題もあるという。それは、遠隔地でのジェット燃料の生成に必要となる電力についてどのように供給するのか、必要な水素をどうするのかなどだ。

いかがだっただろうか。本連載において、他にもAir CompanyのCO 2 からお酒を作る技術、空気からプロテインを作るAir Protein、火星でのロケット燃料を作るジョージア工科大学など、CO 2 からなんらかのプロダクトを製造したり、火星での取り組みに活かす事例が増えている。

カーボンニュートラルという地球の温暖化対策から、さまざまな技術や発想が生み出されることに人間の頭の良さを感じるのは私だけだろうか。