理想の年上彼と結婚し、幸せな新婚生活が待っている――そう信じていた。ところが結婚後、夫は一変。妊娠中の妻に「出産したらすぐ働け」と冷たく命じ、育児は完全ノータッチ。優しかったはずの夫は、たった1年で“王子様”から“ゴミ夫”へと変貌していたうえに、結婚前から既婚の同僚女性と関係を続けていた衝撃の証拠が……。

読後スカッと必至、裏切り夫に制裁を下すサレ妻の逆転劇! 『結婚したらゴミでした 理想の夫がモラハラで結婚前から不倫していたので徹底的に地獄に落とした話』(著・ふくよかまるみ/KADOKAWA)より一部をご紹介します。

マイナビニュースでの試し読みはここまでとなります。『結婚したらゴミでした 理想の夫がモラハラで結婚前から不倫していたので徹底的に地獄に落とした話』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。