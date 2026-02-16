理想の年上彼と結婚し、幸せな新婚生活が待っている――そう信じていた。ところが結婚後、夫は一変。妊娠中の妻に「出産したらすぐ働け」と冷たく命じ、育児は完全ノータッチ。優しかったはずの夫は、たった1年で“王子様”から“ゴミ夫”へと変貌していたうえに、結婚前から既婚の同僚女性と関係を続けていた衝撃の証拠が……。
読後スカッと必至、裏切り夫に制裁を下すサレ妻の逆転劇! 『結婚したらゴミでした 理想の夫がモラハラで結婚前から不倫していたので徹底的に地獄に落とした話』(著・ふくよかまるみ/KADOKAWA)より一部をご紹介します。
次回、続きます。
『結婚したらゴミでした 理想の夫がモラハラで結婚前から不倫していたので徹底的に地獄に落とした話』は現在好評発売中。気になった方はぜひチェックしてみてください。
『結婚したらゴミでした 理想の夫がモラハラで結婚前から不倫していたので徹底的に地獄に落とした話』(ふくよかまるみ/KADOKAWA)
理想だと思っていた彼は、ただのゴミ夫でした
理想の年上彼と結婚し、幸せな新婚生活が待っている――そう信じていた。
ところが結婚後、夫は一変。妊娠中の妻に「出産したらすぐ働け」と冷たく命じ、育児は完全ノータッチ。優しかったはずの夫は、たった1年で“王子様”から“ゴミ夫”へと変貌していた。
そんなある日、おしゃべり好きな隣人マダムの何気ない一言から、夫の不倫が発覚。夫のスマホを開くと、そこには――自分と結婚する前から、既婚の同僚女性と関係を続けていた衝撃の証拠が。愛情は音を立てて崩れ落ちた。
そして妻は、3回目の結婚記念日に夫を地獄へ突き落とすと決める。迎えた記念日。そこで待っていたのは、夫が想像もしなかった“し返し”だった――。
読後スカッと必至、裏切り夫に制裁を下すサレ妻の逆転劇!
Amazonなどで好評発売中です。