知ってるはずの熟語ばかりなのに、意外と分からない……!! そんな穴埋めクイズを出題します。熟語はいずれも中学校までに習うものばかり。ぜひ、学生時代の知識をフル活用して、答えを導きだしてくださいね!
これを知っていれば、あなたは漢字王かも!?
四角に入る漢字はなんでしょう?
難易度:★☆☆☆☆
四角に入る漢字はなんでしょう!?
――正解は次のページで!
▶難読漢字の初級検定にも挑戦!
連載
掲載日
知ってるはずの熟語ばかりなのに、意外と分からない……!! そんな穴埋めクイズを出題します。熟語はいずれも中学校までに習うものばかり。ぜひ、学生時代の知識をフル活用して、答えを導きだしてくださいね!
これを知っていれば、あなたは漢字王かも!?
難易度:★☆☆☆☆
四角に入る漢字はなんでしょう!?
――正解は次のページで!
▶難読漢字の初級検定にも挑戦!
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
都道府県版「街の魅力度ランキング」福岡県が4年連続で1位、2位は?
限界間近!? 共働き世帯のリアル物語 第14回 【漫画】保育園からの「まさかの一報」に揺れる共働き夫婦…そのとき何が起きた?
謎解き!コレができれば漢字王!? 第993回 【レベル3】埋まればスッキリ! 空欄にピタリとハマる漢字は?
脳トレクイズ 第436回 【目利き力が試される!】“違う漢字”はどれだ?
ハードすぎたスローライフ 第352回 【漫画】移住したら観光地が「特別」ではなくなる現象
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。