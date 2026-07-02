知ってるはずの熟語ばかりなのに、意外と分からない……!! そんな穴埋めクイズを出題します。熟語はいずれも中学校までに習うものばかり。ぜひ、学生時代の知識をフル活用して、答えを導きだしてくださいね!
これを知っていれば、あなたは漢字王かも!?
四角に入る漢字はなんでしょう?
難易度:★☆☆☆☆
四角に入る漢字はなんでしょう!?
――正解は次のページで!
▶難読漢字の初級検定にも挑戦!
連載
掲載日
知ってるはずの熟語ばかりなのに、意外と分からない……!! そんな穴埋めクイズを出題します。熟語はいずれも中学校までに習うものばかり。ぜひ、学生時代の知識をフル活用して、答えを導きだしてくださいね!
これを知っていれば、あなたは漢字王かも!?
難易度:★☆☆☆☆
四角に入る漢字はなんでしょう!?
――正解は次のページで!
▶難読漢字の初級検定にも挑戦!
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
限界間近!? 共働き世帯のリアル物語 第51回 【漫画】週末の共働き夫婦、「土曜は早く起きて出かけよう」と言ったのに…
うちの地元だけ!? 都道府県あるある 第14回 【漫画】毎日11時半に聞こえる!? 栃木県民にはおなじみの“昼サイレン”とは
婚活してみたら 第135回 【漫画】婚活の待ち合わせ、15分遅刻した相手が謝らず放った一言とは?
謎解き!コレができれば漢字王!? 第1142回 【レベル3】1文字補完パズル‐あの漢字が入れば熟語が完成!
脳トレクイズ 第621回 【目利き力が試される!】“違う漢字”はどれだ?
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。