知ってるはずの熟語ばかりなのに、意外と分からない……!! そんな穴埋めクイズを出題します。熟語はいずれも中学校までに習うものばかり。ぜひ、学生時代の知識をフル活用して、答えを導きだしてくださいね!
これを知っていれば、あなたは漢字王かも!?
四角に入る漢字はなんでしょう?
難易度:★★★☆☆
四角に入る漢字はなんでしょう!?
――正解は次のページで!
▶こっちはできる?難読漢字の中級検定にも挑戦!
連載
掲載日
知ってるはずの熟語ばかりなのに、意外と分からない……!! そんな穴埋めクイズを出題します。熟語はいずれも中学校までに習うものばかり。ぜひ、学生時代の知識をフル活用して、答えを導きだしてくださいね!
これを知っていれば、あなたは漢字王かも!?
難易度:★★★☆☆
四角に入る漢字はなんでしょう!?
――正解は次のページで!
▶こっちはできる?難読漢字の中級検定にも挑戦!
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
Z世代とはたらく 第113回 【漫画】Z世代が内心ドン引き - 上司の「何してたの?」はアウト?
大人になって変わったこと 第96回 【漫画】若手と飲みに行くとそのメニューを選ぶか……としんどくなってしまう
なりたい名字「ベスト・オブ・名字」ランキング発表! 全国320人の珍しい名字が1位に - 2位加藤さん、3位長谷川さん
主夫の暮らし 第119回 この家で“補充”するの、俺だけ!? 主夫のモヤモヤが積もる瞬間
「起きるのがつらい......」300人に聞いた"朝の目覚めが楽になる方法" - 朝の寒さや眠気に打ち勝つ工夫とは?
住まいや暮らしに関する最新情報をお届け。不動産購入・運用、住宅ローン、住宅リフォームや、日々の暮らしに役立つライフハック情報なども詳しく紹介していきます。