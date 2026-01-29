知ってるはずの熟語ばかりなのに、意外と分からない……!! そんな穴埋めクイズを出題します。熟語はいずれも中学校までに習うものばかり。ぜひ、学生時代の知識をフル活用して、答えを導きだしてくださいね!
これを知っていれば、あなたは漢字王かも!?
四角に入る漢字はなんでしょう?
難易度:★★☆☆☆
四角に入る漢字はなんでしょう!?
――正解は次のページで!
▶難読漢字の初級検定にも挑戦!
