知ってるはずの熟語ばかりなのに、意外と分からない……!! そんな穴埋めクイズを出題します。熟語はいずれも中学校までに習うものばかり。ぜひ、学生時代の知識をフル活用して、答えを導きだしてくださいね!
これを知っていれば、あなたは漢字王かも!?
四角に入る漢字はなんでしょう?
難易度:★★★☆☆
四角に入る漢字はなんでしょう!?
――正解は次のページで!
▶こっちはできる?難読漢字の上級検定にも挑戦!
