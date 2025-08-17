「私に力があれば、アレン様を治癒することができるのに―――!」治癒の力を持たずに生まれたレイラは家族に蔑まれながら生きていた。ある日、呪いに蝕まれた顔を仮面で隠した軍人・アレンが家にやってくる。偶然始まった交流で、アレンに恋心を抱くレイラは、自分に治癒能力が無いことを嘆くが、ある事件をきっかけ能力が開花する―――!!

DPNブックスのWebtoonレーベル「DoPoooN」発の漫画『怪物といわれる侯爵から溺愛されました』(Moka・櫻みゅう)より一部をご紹介します。

