「ジュマンジ」シリーズは、不思議なゲーム「ジュマンジ」に参加した少年少女たちが、現実に侵食してきたゲームのキャラクターと対決したり、ゲームの中のジャングルや砂漠の中で繰り広げたりする冒険を描くSF冒険コメディ映画です。クリス・ヴァン・オールズバーグの児童文学を原作とする本シリーズは、1995年にシリーズ第1作が公開された後、2017年と2019年に続編が公開されました。

本記事では、「ジュマンジ」シリーズを見る順番を公開順と時系列含めてご紹介します。

「ジュマンジ」シリーズを見る順番

映画「ジュマンジ」シリーズの見る順番を理解するにあたり、シリーズのつながり、さらには公開順や時系列を紹介していきます。

「ジュマンジ」シリーズの公開順

映画『ジュマンジ』(1995年) 映画『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』(2017年) 映画『ジュマンジ/ネクスト・レベル』(2019年)

「ジュマンジ」シリーズは1995年にシリーズ第1作が制作されました。ロビン・ウィリアムス主演で、子ども時代のキルスティン・ダンストも出演しています。

その後、20年近くの時を経て、2017年、2019年に続編が制作されました。この2作ではザ・ロック様ことドウェイン・ジョンソンが主演・製作を務めています。

「ジュマンジ」シリーズの時系列順

続いて時系列は以下のとおりです。

映画『ジュマンジ』(1995年) 映画『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』(2017年) 映画『ジュマンジ/ネクスト・レベル』(2019年)

「ジュマンジ」シリーズは、公開順でストーリーが進んでいきます。

「ジュマンジ」シリーズを見るおすすめの順番

公開順と時系列を踏まえたうえで、映画「ジュマンジ」シリーズは、以下の公開順で見ることをおすすめします。

映画『ジュマンジ』(1995年) 映画『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』(2017年) 映画『ジュマンジ/ネクスト・レベル』(2019年)

「ジュマンジ」シリーズは公開順でストーリーの時系列が進んでいくため、公開順に見ることをおすすめします。1995年の第1作と2010年代の第2作・第3作は直接的な関わりはありませんが、第2作・第3作は同じキャラクターが登場するため、第2作・第3作は続けてみた方がいいでしょう。

新しい作品を先に見たいということであれば、第2作・第3作・第1作の順に見ても問題ありません。

「ジュマンジ」シリーズのキャスト・あらすじ一覧

ここからは「ジュマンジ」シリーズのあらすじやキャストを紹介します。

『ジュマンジ』

あらすじ

1969年、アランという少年が行方不明になる。1995年、かつてアランが住んでいた屋敷に引っ越してきたジュディとピーターの姉弟は、屋根裏部屋で「ジュマンジ」というボードゲームを見つける。サイコロを振ったところ、巨大な蚊や猿の群れが飛び出してきた。ジャングルを舞台にしたジュマンジというゲームでは、ゲーム内の出来事が現実にも起こるのだった。ゲームを進めるうち、26年間もゲームに囚われていたアランが大人になった姿でピーターたちの前に現れる。ジュディとピーターは、アランとともにゲームクリアを目指すが……。

出演/ロビン・ウィリアムズ、ジョナサン・ハイド、キルステン・ダンスト、ブラッドリー・ピアース、ボニー・ハント、デヴィッド・アラン・グリア

監督/ジョー・ジョンストン

公開年/1995年

『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』

あらすじ

1996年、父親が海岸で拾ったゲーム「ジュマンジ」をプレイした少年・アレックスが行方不明になってしまう。時は流れ2016年、スペンサー、フリッジ、マーサ、ベサニーら4人の高校生が地下室で見つけた古いゲーム「ジュマンジ」をプレイしようとし、ゲームの中に吸い込まれてしまう。自分が選んだアバターに乗り移った彼らは、ゲームの中のジャングルに放り出されてしまう。彼らはゲームのストーリーに沿って、ミッションをこなしていくが……。

出演/ドウェイン・ジョンソン、ジャック・ブラック、ケヴィン・ハート、カレン・ギラン、ニック・ジョナス、ボビー・カナヴェイル

監督/ジェイク・カスダン

公開年/2017年

『ジュマンジ/ネクスト・レベル』

あらすじ

高校を卒業しそれぞれの生活を送るスペンサー、フリッジ、マーサ、ベサニーら4人。久しぶりに集まろうとした彼らだが、スペンサーが姿を現さない。マーサらはスペンサーの家を訪ね、スペンサーが再びジュマンジの世界にいることに気づく。彼らはまたゲームの中に入るが、スペンサーの祖父・エディとエディの友人・マイロも共にゲームの中に入り込んでしまった。今度は砂漠の世界に入り込んだ彼らは、スペンサーを探すが……。

出演/ドウェイン・ジョンソン、ジャック・ブラック、ケヴィン・ハート、カレン・ギラン、オークワフィナ、アレックス・ウルフ

監督/ジェイク・カスダン

公開年/2019年

「ジュマンジ」シリーズと『ザ・スーラ』のつながりは

「ジュマンジ」シリーズは、アメリカの児童文学者クリス・ヴァン・オールズバーグが1981年に発表した小説『ジュマンジ』を映画化したものです。オールズバーグが、この『ジュマンジ』に続く新しい冒険小説として著したのが『ザスーラ』です。古い家で見つけた「ザスーラ」というボードゲームを始めたウォルターとダニーの兄弟が、宇宙を舞台にしたゲームの世界に家ごと入り込んでしまうという物語です。

この『ザスーラ』は2005年にジョン・ファブロー監督、ジョシュ・ハッチャーソン、ジョナ・ボボ主演で映画化されました。ゲームの世界が現実になるという大枠は「ジュマンジ」シリーズと共通していますが、ストーリーの連続性はありません。

『ザスーラ』と『ジュマンジ』はそれぞれ別の物語で似たテイストを持ちながら、直接的な関わりはない、スピンオフや精神的続編のような関係性と言えるでしょう。

「ジュマンジ」シリーズの魅力

「ジュマンジ」シリーズは、ゲーム「ジュマンジ」の世界と現実世界が融合し、ゲームの世界で戦うゲームキャラの大変さを味わうことができる点が、大きな魅力となっています。ゲームに詳しい人なら誰もがわかる「ゲームあるある」も満載で、ゲーム好きであればより作品を楽しむことができるでしょう。

シリーズ第1作では、ボードゲーム「ジュマンジ」を始めた子どもたちの前にゲームの中の敵や動物たちが登場し、その敵たちと対決しながら、子どもたちはゲームを進めていきます。シリーズ第2作・第3作では、時代にあわせてゲームも進化。ボードゲームではなくテレビゲーム「ジュマンジ」の中に登場人物たちが入りこみ、3つのライフを持ったゲームキャラクターたちが、それぞれのスキルを生かしながら、少しずつレベルを上げてはゲームクリアを目指します。

また、キャラクターたちの見た目と性格のギャップも魅力です。シリーズ第1作に登場するロビン・ウィリアムス演じるアランは、26年間ゲームの世界に閉じ込められていたため、見た目はおじさんですが、中身は子どものままという設定。無邪気すぎるおじさんキャラに、思わずニヤリとしてしまいます。

シリーズ第2作・第3作では、ドウェイン・ジョンソン演じるフェロモンダダ漏れの筋骨隆々なスモルダー・ブレイブストーン博士のアバターの中身がゲームオタクのスペンサーだったり、ジャック・ブラック演じるぽっちゃりしたおじさん的なルックスのシェリー・オベロン教授の中身がセルフィーやインスタグラムが大好きなキラキラ系女子高生・べサニーだったりと、キャラクターのルックスと性格に大きなギャップが。この見た目と中身のズレが、絶妙な笑いを巻き起こしています。

「ジュマンジ」シリーズが配信されている動画配信サービス

「ジュマンジ」シリーズを初めて見るという方や、前に見たことはあるけれど、一気に見直したいという方は、定額制の動画配信サービスで視聴するのがよいでしょう。

2026年5月時点で「ジュマンジ」シリーズが見られる主な動画配信サービスとしては以下があります。

Amazon・プライム・ビデオ

『ジュマンジ』

『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』

『ジュマンジ/ネクスト・レベル』

Hulu

『ジュマンジ』

『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』

『ジュマンジ/ネクスト・レベル』

Netflix

『ジュマンジ』

『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』

『ジュマンジ/ネクスト・レベル』

U-NEXT

『ジュマンジ』

『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』

『ジュマンジ/ネクスト・レベル』

現在、多くの動画配信サービスで、「ジュマンジ」シリーズを見ることができます。お好きな動画配信サービスで見るとよいでしょう。

「ジュマンジ」シリーズの見る順番やあらすじを紹介しました

クリス・ヴァン・オールズバーグの原作を映像化した「ジュマンジ」シリーズは、1995年から2019年まで、20年以上にわたり愛されている人気エンターテインメント映画シリーズです。

猛獣や不思議な生物が襲いくるジャングルや砂漠の世界を舞台に、ゲームの世界観を巧みに取り入れた設定で、ゲーム好きを唸らせる設定となっています。また、キャラクターのギャップから生まれる笑いや、キャラクターたちの成長ドラマも感じられ、幅広い年代が安心して楽しめる作品となっています。

1995年の第1作から2010年代の第3作までを続けてみると、映像技術の大いなる進化も感じられるこのシリーズ。ぜひこの機会に、一度ジュマンジの世界に入り込んでみてください。

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