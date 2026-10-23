アニメ・漫画『呪術廻戦』に登場する禪院直哉は歪んだ性格の持ち主で、非情なセリフが多く見られます。しかしながらクズキャラとして人気を集めており、直哉の名言はネット上で使われる機会も多いです。

そこで、今回はマイナビニュース会員の男女300名を対象にアニメ・漫画『呪術廻戦』に登場する禪院直哉の名言についてアンケートを実施。とくに印象に残った名言・名セリフをランキング形式で紹介します。

禪院直哉の名言ランキング

マイナビニュース会員に禪院直哉の名言についてアンケートを実施したところ、以下のようなランキング結果になりました。

1位「非道いなぁ 人の心とかないんか?」(11.9%)

2位「ドブカス……がぁ!!」(9.3%)

3位「カスが 空気読めや」(7.7%)

4位「雑魚の罪は強さを知らんこと」(5.2%)

5位「力は重さと速さ!! 最高速度でブチ抜いたる!!」(4.6%)

5位「呪霊もちゃんと痛いんやね ぎょーさん祓てきたけどどの子も皆痛かったんか…… すまんなぁ申し訳ない……思ってへんけど」(4.6%)

7位「三歩後ろを歩かれへん女は背中刺されて死んだらええ」(4.1%)

7位「俺その術式嫌いやねん」(4.1%)

7位「子供ができひんこと大人は当たり前のようにできるやん? いざ自分が大人になるとできひんかった時のことなんて思い出されへん 今そんな感じ」(4.1%)

7位「がんばり賞ってとこやね」「4.1%)

11位「アッチ側に立つんは俺や!!!」(3.6%)

11位「どうすんの? 乙骨君と恵君の金魚のフン? なんとか言えやカス」(3.6%)

13位「ツメが甘いんじゃ クソ女ぁ…!!」(3.1%)

14位「見下ろすなや!!」(2.6%)

14位「嘘やん こんなんに俺一度負けたん?」(2.6%)

16位「今の東京は魔境や 人がいつどう死んでも関係あらへん 殺してまえば後のことはどうとでもなる」(2.1%)

16位「こんにちは真希ちゃん 俺も来たでこっち側」(2.1%)

18位「弟よりデキの悪い兄なんか居る意味ないやろ 首括って死んだらええねん」(1.5%)

18位「思ったよりやりよるんやね 正直ナメてたわ」(1.5%)

18位「俺は君を殺しに来てんねんで 気持ちブレブレで今の俺に勝てると思ってるん?」(1.5%)

禪院直哉の名ゼリフ一覧

ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。

「非道いなぁ 人の心とかないんか?」

禪院家を壊滅させた真希に対して発した名言です。自分のことを棚に上げるこのセリフに、多くの読者が「お前が言うな」とツッコみたくなったことでしょう。ネットミームとしても有名になりました。

人に何か意見するときには、自分自身がきちんとしていなければいけません。しかし、他人に厳しく自分に甘い人は、現実社会でも意外と多くいます。人の欠点を過剰に指摘したり、責任転嫁したりする人にならないよう気をつけましょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「お前が言うなという感じでした」(34歳・男性)

・「ミーム化していて馴染み深いから」(37歳・女性)

・「本人が一番自覚していないのが面白い」(44歳・男性)

・「呪術廻戦を外れて、いろいろなところのコメント欄で見かけるから」(46歳・男性)

・「ネット上で便利に使える名言だと思うので」(49歳・女性)



「ドブカス……がぁ!!」

真希の母親に背後から刺された際の最期の叫びです。この名セリフからは激しい怒りが感じられるとともに、直哉が女性を心から見下していることが伝わります。

負の感情が募ると言葉が強くなる方がたまにいますが、どのような状況でも相手を侮辱する発言は不適切です。怒りに任せて暴言を吐いてしまうと、周囲から感情をコントロールできない人というマイナスな印象を持たれるでしょう。冷静さを失うときこそ、慎重な言葉選びが大切です。

【このセリフを選んだ理由】

・「次男がよく真似をしている」(45歳・男性)

・「絶望と混乱が入り混じったような感じがする」(40歳・女性)

・「これが一番有名で、クズっぷりがわかるセリフだと思います」(45歳・男性)

・「直前の『ざっけんなや!! …呪力が練れん』も含めて辞世の句になってるのが面白い」(34歳・女性)



「カスが 空気読めや」

呪胎直哉を進化させまいと攻撃した加茂憲紀。しかし、その攻撃を乗りきった直哉は、このセリフを発しながら憲紀に反撃しました。御三家の一つ、加茂家の次代当主である憲紀さえも見下していることがわかる名言です。

空気を読むのは確かに大切ですが、相手に強要することではないでしょう。相手の察する気持ちに期待するのではなく、自身の気持ちや考えを伝えることが大切です。直哉のような横柄な態度にならないよう注意したいですね。

【このセリフを選んだ理由】

・「湿っぽい関西弁がいかにも彼らしいセリフ」(42歳・男性)

・「空気を読まないと大変です」(30歳・男性)

・「毒舌だが意味が深い気がする」(43歳・男性)

・「よくネットミームで見聞きするから」(27歳・男性)

・「一言に気持ちがこもっている」(47歳・男性)



「雑魚の罪は強さを知らんこと」

真希との戦闘中に登場した心の中の声です。強くなっていく真希への苛立ちや拒絶感が伺えます。「本物」がどれほど常軌を逸しているか理解しているからこそ、直哉は強さを知らないことを罪と表現したのでしょう。

トップになるためには、そのレベルを正確に知る必要があります。トップとの実力差を知り挫折する可能性もありますが、それでも本物を知ることは重要です。頂点を目指す直哉の必死さが伝わる名言でした。

【このセリフを選んだ理由】

・「心に響く名言で、一番グサッと刺さりました」(49歳・男性)

・「このセリフが作品の根底にある『強者の孤独』と『圧倒的な実力差』を、残酷なまでに美しく表現しているからです」(26歳・女性)

・「大仰なことを言っているのに最終的には強さの前に屈している姿が滑稽で印象に残ったから」(32歳・男性)

・「現代生活でも通じるものがあります」(47歳・男性)



「力は重さと速さ!! 最高速度でブチ抜いたる!!」

この名言からは、絶対に真希を倒すという固い決意が感じられます。真希への嫌悪感に加えて、東京での敗戦の悔しさもあり、直哉は自身のトップスピードで攻撃を仕掛けていました。

行動が早い人は、遅い人より多くのチャンスを手に入れやすいでしょう。実力もどんどん積み重なり、選択肢も増えていくはずですが、勢いのまま突き進むのは少し危険です。冷静さや正しい判断力も身につけることで、スピードが本当の武器になります。

【このセリフを選んだ理由】

・「迫力があるシーンのセリフだったので」(36歳・女性)

・「自分の特性を表したかっこいいセリフだから」(49歳・男性)

・「とてもキャラクターにあったセリフだと思います」(49歳・男性)

・「選択したセリフを言いながら、よく走っているからです」(34歳・男性)

・「かっこいいから。言ってみたい」(43歳・女性)



「呪霊もちゃんと痛いんやね ぎょーさん祓てきたけどどの子も皆痛かったんか…… すまんなぁ申し訳ない……思ってへんけど」

呪いに転じた直哉が、攻撃されて痛みを感じることに気づいた際に登場した名言です。一瞬しおらしくなるものの、実際は一切反省していないシニカルなセリフで、直哉らしさが感じられます。

気持ちのこもっていない謝罪は無意味なうえに、相手を不快にさせる可能性が高いです。一度は寄り添いながらも突き放すこのセリフは、挑発とも取れます。直哉の残酷さが詰まった、悪い手本となる名言と言えるでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「クソっぷりがよく出ているキャラクターとして、ぴったりの言葉だから」(36歳・男性)

・「キャラクターに合ったセリフだ」(46歳・男性)

・「ふとした優しさが垣間見えてよかった」(30歳・男性)



「三歩後ろを歩かれへん女は背中刺されて死んだらええ」

女性を軽視する直哉らしい名言で、彼が持つ価値観を象徴しています。直哉は思いやりの感じられない冷酷なセリフが多いことで知られていますが、なかでもこのセリフは不快に感じる方も多いでしょう。

現代では到底受け入れられない問題発言ですが、作中で直哉は自業自得と言われても仕方がない仕打ちを受けています。この鬱憤を晴らす展開がなければ、直哉への反感はもっと強かったかもしれませんね。

【このセリフを選んだ理由】

・「最近は見ないセリフだと思いました」(35歳・男性)

・「男尊女卑をストレートに表した名言だから」(27歳・男性)



「俺その術式嫌いやねん」

この名言は、憲紀が真希と呪霊直哉の戦闘に加勢した際に登場しました。プライドが高い直哉が苦手意識を見せた背景には、脹相戦の結果やその後の乙骨憂太とのやり取りが影響しているのでしょう。

誰にでも好き嫌いや得手不得手があります。嫌なことを避けて生きるのは楽かもしれませんが、成長にはつながりません。そのため、嫌いなことから目を背けず、どう付き合っていくかを考えることが大切です。

【このセリフを選んだ理由】

・「キャラが立っているから、やはりこのセリフが一番好きだな」(45歳・男性)

・「個人的に共感できると思ったから」(32歳・男性)

・「一番本音って感じで面白かったから」(44歳・女性)

・「嫌なとこもあるんだ、と思いました」(39歳・女性)

・「素がみえたセリフだったから」(45歳・男性)



「子供ができひんこと大人は当たり前のようにできるやん? いざ自分が大人になるとできひんかった時のことなんて思い出されへん 今そんな感じ」

直哉の術式を踏まえたうえで迎え撃つ真希をねじ伏せたときに発した名言です。皮肉や挑発ばかりの直哉にしては珍しく、共感しやすい比喩をしています。

できることが増えると、できなかった頃のことを忘れてしまう場合もあるでしょう。しかし、過去の苦労や悔しさを覚えていれば、後輩や部下の気持ちを理解しやすくなります。「自分ができればそれでいい」ではなく、経験をコミュニケーションに活かせる人になりたいものですね。

【このセリフを選んだ理由】

・「そんな気がして仕方ないと感じるから」(45歳・男性)

・「めっちゃかっこいいシーンでしたしセリフにインパクトがありましたね」(43歳・男性)



「がんばり賞ってとこやね」

真希の回復を待つ間、1人で呪霊直哉の相手を引き受けた憲紀に対してこのセリフを発しました。憲紀の努力は認めながらも、相変わらず上から目線の名言です。

「頑張ったね」と「頑張り賞だね」では、受け取る側の気持ちが大きく変わります。自分が優位であることを感じさせる言葉では、相手の成長は引き出せないでしょう。この名言からは、上に立つ者が持つべき考え方や望ましい接し方を考えさせられます。

【このセリフを選んだ理由】

・「なんか仲良さそうでいい」(43歳・女性)

・「実際の仕事場でもこの言葉はよく聞く。インパクトがあり大事な言葉だと思う」(41歳・男性)



禪院直哉とは

禪院直哉とは、呪術界御三家の一つである禪院家に生まれた特別1級呪術師です。五条悟や禪院(伏黒)甚爾に対するコンプレックスはあるようですが、禪院家相伝の投射呪法を継いでいることから、自身を次代当主と疑わない傲慢な面があります。

女性を軽視する直哉は、過去にいとこにあたる真希をいじめており、彼女が高専生になってもなお嫌悪感をあらわにしていました。

身なりからは育ちの良さが伺えますが、口を開けば皮肉や挑発が多く、怒りのままに暴言を吐くことも珍しくありません。性格に問題があるため身内からもよくは思われていませんでしたが、言動を改める気は一切なく、我が道を突き進む自己中心的な人物です。

禪院直哉の名言・名セリフを紹介しました

禪院直哉の名言ランキング1位には、多くの読者が「どの口が言っているんだ」とツッコみたくなったであろう「非道いなぁ 人の心とかないんか?」が選ばれました。ネットでもよく使われる汎用性の高い名言で、納得の結果です。

直哉には人を不快にさせるようなセリフや、思いやりが一切感じられない冷酷な名言が多いため、反面教師にしたほうがよいでしょう。しかしながら、突き抜けて性格が悪いことで、不思議とクセになってしまうのも事実です。

禪院直哉のほかの名言や名セリフも気になる方は、ぜひアニメ・漫画『呪術廻戦』でおさらいしてみてください。

調査時期: 2026年7月9日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



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