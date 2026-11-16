いすゞ自動車のクルマづくりや歴史を学べる「いすゞプラザ」では、時代を彩った名車の数々を見ることができます。今回は、1929年(昭和4年)に日本初の国産乗合バスとして登場し、日本の路線バス網の礎を築いた「スミダM型バス」を取り上げます。

輸入車が主流の時代に生まれた初の国産バス

「スミダM型バス」は日本初の国産乗合バスとして、バス路線網の礎を築いた創成期のモデルです。この功績が認められ、2009年には経済産業省の「近代化産業遺産」として認定されました。2026年11月4日には、「日本自動車殿堂」の「歴史遺産車」に選ばれています。

1920年代半ばまでは、日本のバスといえばフォードやシボレーなどの輸入車でした。そんな中で、石川島自動車製作所(いすゞの前身)が初の国産バスとして製造したのが、この「スミダM型バス」です。「スミダ」のブランド名は、工場があった東京の隅田川にちなんで命名されたものです。

いすゞプラザに展示されている写真の個体は、1932年(昭和7年)製のもの(復元車)。ボディは全長5,640mm、全幅2,000mm、全高2,566mmでホイールベースは3,430mmです。車両重量は2,300kgで乗車定員は20名(座席14名、立席4名、乗務員2名)。搭載するのは2,720ccのスミダA4型水冷直列4気筒ガソリンエンジンで、最高出力は29kW(40PS)です。

グリーンの2トーンボディがなかなかおしゃれな雰囲気です。車内には、クッション厚めなベージュのシートが並んでいて、レトロ感が満載でした。

クッションが厚めのベージュのシート

最新の「エルガFCV」へと続くいすゞバスの系譜

いすゞのバスはその後、TX型トラックとシャシーを共有するボンネットバスのBXシリーズからリアエンジンのBUシリーズ、ハイデッカー観光バスのガーラへと続き、現在ではエルガシリーズが日本の路線バスを代表するモデルになっています。

いすゞプラザには、最新のフルフラットFCV(燃料電池車)バス「エルガFCV」が展示されていて、段差のないフルフラットなバリアフリー空間と水素エネルギーによるクリーンな次世代都市型路線バスであることをアピールしていました。

【フォトギャラリー】スミダM型バス