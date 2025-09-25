DV浮気夫と交通事故で異世界に転生したヒロインが、美青年魔術師の魔術指導とともに愛情をうけてクズ夫と対決。転生先でも虐げられるヒロインの運命やいかに!?
漫画『異世界転生したサレ妻ですがクズ夫を捨てて幸せを掴むことにしました』(原作・綾束乙、漫画・酒井美羽/KADOKAWA)より一部をご紹介します。
虐げられたサレ妻は、美青年魔術師の愛で本当の自分と幸せを手に入れる!
第2回「夫にナイショ」漫画原作コンテスト応募作のコミカライズ。DV浮気夫と交通事故で異世界に転生したヒロインが、美青年魔術師の魔術指導とともに愛情をうけてクズ夫と対決。
転生先でも虐げられるヒロインの運命やいかに!?
ラノベ人気作家・綾束乙と恋愛漫画の名手・酒井美羽のコラボレーションが実現！
