ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

「トイレを使っただけなのに妻がブチ切れ!? 夫がついやってしまう“無自覚の地雷行動”とは

  • 数センチのトイレットペーパー、なぜ残す…?

自分では“何も悪くない”つもりの行動が、相手には“思いやりの欠如”に見えてしまう。これってトイレットペーパーに限らず、家庭の中ではよくあるすれ違いですよね。

小さなことほど、言葉にならない不満が積もるもの。“気づかない優しさ”より、“気づこうとする姿勢”がいちばんのマナーかもしれません。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。

斉田直世

さいだなおよ

イラストレーター・作家。1983年千葉県生まれ。日本女子大学文学部史学科卒。書籍・雑誌・WEBを中心にイラストやマンガを執筆。著書に『ちょいモテ男になる技術』『0点ママの子育て迷走日記』(共に幻冬舎刊)、『好かれる女、愛される女45のヒミツ』『イケメン≠モテメンの新常識』(共にPHP研究所刊)、他多数。ブログはこちら『斉田直世のブログ

