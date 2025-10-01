ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

→✅「日常のイラっとする瞬間」を1話から無料でイッキ読み!

1人の些細な行動が娯楽の場をストレス空間に… 隣人の“小さなマナー違反”が生む“共有空間のストレス”

せっかくワクワクしながら映画館に来たのに、隣から「バリッ! ムシャムシャ! 」って効果音が乱入してきたら…。そっちに耳を持っていかれるのも仕方ないですよね。しかも本人はたぶん「普通に食べているだけ」って感覚で、注意することができないのもまた切ない…。

こういう“気づかれにくいマナー違反”って、映画館に限らず電車やカフェなど、私たちの日常のあちこちに潜んでるのかも。そう考えると、自分も気づかないうちに誰かをイラっとさせてしまわないよう、ちょっと気をつけようって思えるのでは?

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。