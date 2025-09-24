ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

モラルもマナーも違反していない。ただ“歩いているだけ”で神経を逆なでする人の存在

速くもない、遅くもない、でも抜かせない――。この絶妙な歩行スピードに、全国民が一度はブチッときてるはず。

「正しいのにムカつく人」「無害なのにストレスな人」、いますよね…。そして「こんなことでイライラしてしまうのは、自分のキャパが狭いだけ?」と相手にイラっとした自分を責めて、ストレスの上に“自責”までのっかり、HPは限界ギリギリ。

でも、人間だもの。正しい相手にイラつく日くらい、あってもいいじゃない。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。