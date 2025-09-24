ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

→✅「日常のイラっとする瞬間」を1話から無料でイッキ読み!

モラルもマナーも違反していない。ただ“歩いているだけ”で神経を逆なでする人の存在

  • 何も悪いことはされていないけど、イラっとしてしまう…

    何も悪いことはされていないけど、イラっとしてしまう…

速くもない、遅くもない、でも抜かせない――。この絶妙な歩行スピードに、全国民が一度はブチッときてるはず。

「正しいのにムカつく人」「無害なのにストレスな人」、いますよね…。そして「こんなことでイライラしてしまうのは、自分のキャパが狭いだけ?」と相手にイラっとした自分を責めて、ストレスの上に“自責”までのっかり、HPは限界ギリギリ。

でも、人間だもの。正しい相手にイラつく日くらい、あってもいいじゃない。

✅「なにこれ!?」「完全にミスった」職場の同僚が無意識にやっている迷惑な行動にイライラが止まらない →【日常のイラっとする瞬間】を1話から無料でイッキ読み!

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。

斉田直世

斉田直世

さいだなおよ

イラストレーター・作家。1983年千葉県生まれ。日本女子大学文学部史学科卒。書籍・雑誌・WEBを中心にイラストやマンガを執筆。著書に『ちょいモテ男になる技術』『0点ママの子育て迷走日記』(共に幻冬舎刊)、『好かれる女、愛される女45のヒミツ』『イケメン≠モテメンの新常識』(共にPHP研究所刊)、他多数。ブログはこちら『斉田直世のブログ

この著者の記事一覧はこちら