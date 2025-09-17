ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

→✅「日常のイラっとする瞬間」を1話から無料でイッキ読み!

プライドモンスターの静かなる圧力… 自分を“格上”に見せるための行動がくだらなすぎる

挨拶一つでマウントを取ろうとする、無言系マウンターに日々モヤモヤ…。“されたら返すけど、自分からは絶対に挨拶しない”タイプの人、あなたの周りにもいませんか?

返す気はあるのに、なぜ「待ち」の姿勢なのか…。イラっとするかもしれませんが、そういう相手は“勝ちたいだけ”なのでもう勝たせておいてあげましょう。冷静に、軽く挨拶だけ返して、心は無風でスルーが最適解です。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。