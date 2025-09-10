ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

自ら地獄に突っ込む夫たちへ。妻が閻魔大王になる“とある行動”とは

3秒前に話したばかりなのに、「…で、あの件どうする?」。夫の“記憶喪失モード”に、妻の怒りは秒でMAXに。

毎回ちゃんと説明してるのに、“なかったこと”にされる理不尽さ。そりゃあ、閻魔大王モードにもなりますよ……。

男性の皆さん。妻が真剣なトーンで話しかけてきたら、スマホゲームも動画も一旦ストップ。今ここでの“態度”が命運を分けますよ!

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。