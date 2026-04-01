ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

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この“嘘つき表示”に何回泣かされたことか… 空腹なときほど裏切られる、その正体とは?

「ここから切れます」と書いてあるのに、なぜか一発でうまくいかない。ちょっと力を入れたら変なところから裂けて、中身がこぼれそうになるあの感じ…。

お腹が空いているときほど変に力が入ってなかなか切れず、思わず「切れるって嘘じゃん…」と落胆してしまうことも。

そんな“地味ストレス”、一度は経験がある人も多いのではないでしょうか。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。