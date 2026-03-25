ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

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電車でよくある“名もなき迷惑行為”とは? キレたら負けって、理不尽すぎない?

隣の人と距離が近くなる電車では、相手の動きって意外と気になりますよね。スマホゲームに夢中でモゾモゾ動かれると、それだけでじわっとストレスがたまることも。

特に立っているときは、手すりにつかまらずにバランスを崩して、当たり前のように体重を預けられてしまう場面も。こちらは何も言えず、ただ耐えるしかない――。そんな理不尽を感じたことがある人も多いのではないでしょうか。

音が出ていなくても、気になってしまう行動はあるもの。公共の場だからこそ、ほんの少しの配慮が心地よさにつながるのかもしれません。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。