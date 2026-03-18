ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!
映画館に着いて、まさかの衝撃が… 観る前から引き返したくなる“あの現象”
映画館は静かに作品を楽しむ場所だからこそ、座る前のちょっとした状況にも敏感になります。たくさん空席があるのに隣の席に座られると、「そこなんだ…」と少し戸惑ってしまうことも。
もちろん座席の選び方は人それぞれ。ルール違反というわけではないけれど、いわゆる“トナラー”に苦しんでいる人は少なくないようです。
一席あけるくらいのちょっとした配慮が、お互いに心地よく過ごす空気につながるのかもしれません。
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8割の人が日常生活でイライラを抱えている
マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。
そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。