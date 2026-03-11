ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

それ、どうするつもりなの…? スーパーでつい目につく“あの手つき”

鮮度を確かめたい気持ちはわかる。でも、何度も商品に触れている様子を見ると、なんとなく複雑な気持ちになることもありますよね。

選ぶ側にはそれぞれ基準があるけれど、次に手に取る人のことまで少し想像できると、買い物の空気ももう少し心地よくなるのかもしれません。

スーパーでは、ほんの少しの手つきにもその人らしさが出るものです。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。