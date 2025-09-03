ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

義母の暴挙に怒りがMAX! 今年も地獄の夏が始まった

    嫁という立場上、反論しづらいのがしんどい

「クーラー、苦手なの」義母のその一言で、つけたばかりの冷房は止まり、部屋はあっという間に熱気の檻に。逃げ場のない灼熱、止まらない汗、遠慮と気遣いで言えない「冷房をつけたい」の一言。

夏の不快指数を上げるのは、気温だけじゃない――。誰にでも訪れる、“エアコン問題”のあるあるを、あなたはどう乗り越えますか?

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。

斉田直世

さいだなおよ

イラストレーター・作家。1983年千葉県生まれ。日本女子大学文学部史学科卒。書籍・雑誌・WEBを中心にイラストやマンガを執筆。著書に『ちょいモテ男になる技術』『0点ママの子育て迷走日記』(共に幻冬舎刊)、『好かれる女、愛される女45のヒミツ』『イケメン≠モテメンの新常識』(共にPHP研究所刊)、他多数。ブログはこちら『斉田直世のブログ

