ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

普通に話しているだけなのに… HPをえぐり取ってくる人、会話はなぜか毎回こうなる

普通に会話しているだけのはずなのに、なぜか毎回こちらのHPが削られていく――そんな相手、いませんか?

こちらが何を言っても、まずは否定。悪気があるわけではないのかもしれないけれど、会話が終わるころにはどっと疲れてしまうんですよね。

人と話すことって、本来は楽しいもののはず。気づかないうちに相手のHPを削っていないか、自分の会話も少し振り返ってみたくなる瞬間です。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。