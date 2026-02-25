ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

→✅「日常のイラっとする瞬間」を1話から無料でイッキ読み!

スーパーで露わになる“井戸端会議マナー”とは? オバさまの立ち話が生む地味な渋滞

久しぶりに会った知人と立ち話が弾むのは、きっと素敵なこと。でも、通路のど真ん中で始まると、後ろには小さな“渋滞”が生まれてしまいます。

悪気がないからこそ、誰も注意しづらい。だからこそ、公共スペースでは“少し端に寄る”だけで、お互いのストレスはぐっと減るのかもしれません。

ほんの一歩の配慮が、周囲の快適さを左右する——。そんな瞬間、ありますよね。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。