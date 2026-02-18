ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

夫婦関係にヒビが入る行動といえば？ それ、妻を無意識に苦しめているかも

使ったものを元の場所に戻さない。それだけのことなのに、毎日積み重なると小さなストレスになっていきます。

悪気がないのは分かっているからこそ、強く言えずに我慢してしまう人も多いもの。でもその積み重ねが、少しずつ夫婦関係に影響してしまうこともあるのかもしれません。

ほんのひと手間の「元に戻す」は、夫婦関係を円満にするための思いやり。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。