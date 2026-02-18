ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

→✅「日常のイラっとする瞬間」を1話から無料でイッキ読み!

夫婦関係にヒビが入る行動といえば？ それ、妻を無意識に苦しめているかも

  • もとの場所に戻すの、3秒でできるよ?

    もとの場所に戻すの、3秒でできるよ?

使ったものを元の場所に戻さない。それだけのことなのに、毎日積み重なると小さなストレスになっていきます。

悪気がないのは分かっているからこそ、強く言えずに我慢してしまう人も多いもの。でもその積み重ねが、少しずつ夫婦関係に影響してしまうこともあるのかもしれません。

ほんのひと手間の「元に戻す」は、夫婦関係を円満にするための思いやり。

✅「なにこれ!?」「完全にミスった」職場の同僚が無意識にやっている迷惑な行動にイライラが止まらない →【日常のイラっとする瞬間】を1話から無料でイッキ読み!

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。

斉田直世

斉田直世

さいだなおよ

イラストレーター・作家。1983年千葉県生まれ。日本女子大学文学部史学科卒。書籍・雑誌・WEBを中心にイラストやマンガを執筆。著書に『ちょいモテ男になる技術』『0点ママの子育て迷走日記』(共に幻冬舎刊)、『好かれる女、愛される女45のヒミツ』『イケメン≠モテメンの新常識』(共にPHP研究所刊)、他多数。ブログはこちら『斉田直世のブログ

この著者の記事一覧はこちら