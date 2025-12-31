厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」によると、12歳以上の約半数(47.9％)が日常生活で悩みやストレスを感じているそうです。とくに30～50代では、男性の約5割、女性の約6割。スマホの通知、職場のちょっとした気まずさ、終わりの見えない家事や育児…。気づけば“細かいイライラ”が毎日の標準装備になりつつあるのが今の時代です。

でも、それって本当は誰もが抱えている“社会的な疲れ”のサイン。ひとりだけの問題じゃありません。

この漫画では、そんな日常のモヤモヤを「あるある」として拾い上げて、「あ、これ自分だけじゃなかったんだ」と思える瞬間をお届けします。気楽に読んで、ちょっと心が軽くなればうれしいです。

→✅「日常のイラっとする瞬間」を1話から無料でイッキ読み!

「暇になる＝他人の時間を好きに使える」じゃない。職場で露わになる“会話のモラル”

聞かされている側だけ確実に集中力を削られる、仕事中の“一方的なマシンガントーク”。悪気がないのは分かっているからこそ、「止めてもらっていいですか?」とも言いづらいんですよね。

暇な時間ができたからといって、その時間が誰かのものになるわけではない。職場では、それぞれがそれぞれのリズムで働いています。

会話も仕事のうち、とはいうけれど、相手が不快になるまで続ける話は、もう“雑談”ではなく“モラル違反”なのかもしれません。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。