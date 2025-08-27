ちょっとしたことで、なんだかイラッとしてしまう――。誰もが日常で体験する“日常のイライラあるある”を、4コマ漫画でゆるっと紹介します。みんなで共感して、笑って、少しスッキリ。毎日のストレス、漫画で共有して軽やかに解消しちゃいましょう!

→✅「日常のイラっとする瞬間」を1話から無料でイッキ読み!

朝のコンビニに現れる“問題児”にイライラ

朝のコンビニのレジでモタモタするのはアウトだよ

朝のコンビニは、もはや戦場。出勤時間は刻々と迫っている。「あと1分で支払わないと…」と急いでいるときに限って、前の人がまさかの公共料金支払いフルコース。

相手が悪いわけじゃないのは分かっているし、朝に公共料金を支払う自由だってもちろんある。でも、「なぜ今!?」「どうして朝のコンビニで!?」と、心の中でツッコミが止まらない…。

そんな“正義”と“焦り”の狭間でうごめくイライラも、日常のドラマかもしれませんね。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。