厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」によると、12歳以上の約半数(47.9％)が日常生活で悩みやストレスを感じているそうです。とくに30～50代では、男性の約5割、女性の約6割。スマホの通知、職場のちょっとした気まずさ、終わりの見えない家事や育児…。気づけば“細かいイライラ”が毎日の標準装備になりつつあるのが今の時代です。

でも、それって本当は誰もが抱えている“社会的な疲れ”のサイン。ひとりだけの問題じゃありません。

この漫画では、そんな日常のモヤモヤを「あるある」として拾い上げて、「あ、これ自分だけじゃなかったんだ」と思える瞬間をお届けします。気楽に読んで、ちょっと心が軽くなればうれしいです。

→✅「日常のイラっとする瞬間」を1話から無料でイッキ読み!

煽り運転だけじゃない。1人の運転中の“モラル違反”で、周りが迷惑を被る瞬間

こいつのせいで待ち時間が無駄に長い

混雑した駐車場で、やっと見つけた空きスペース。「助かった…」と思ったその瞬間に気づく、停められない現実。 直接ぶつけられたわけでも、煽られたわけでもないのに、じわっとストレスが溜まるのは、こういう場面かもしれません。

ほんの少しのはみ出しや配慮不足が、後ろに並ぶ何台もの予定を狂わせてしまう。運転中のモラルって、派手な違反よりも、こういう“気づきにくいズレ”のほうが周囲に影響することも多いですよね。

せめて自分だけは、「あとから来る誰か」を想像できる運転を心がけたいものです。

8割の人が日常生活でイライラを抱えている

マイナビニュースの読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割の人が「日々暮らしているなかでイライラすることがある」と回答しました。仕事、家事、通勤、ちょっとした人間関係…。毎日の中で気づかないうちに、私たちはさまざまなストレスを抱えているようです。

そんな“イライラあるある”のストレスを解消できるように、これからも肩の力を抜いて読める4コマ漫画をお届けしていきます。